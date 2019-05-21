إقفال طريق مزدوج في تاجوراء لهذا السبب

أشرف رئيس فرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء على الخطة الأمنية القاضية بإقفال الطريق المزدوج تاجوراء.

وأشار بيان صحفي صادر عن وزارة داخلية الوفاق إلى أن المرحلة الأولى من الخطة الأمنية تشمل إقفال الطريق المزدوج من الإشارة الضوئية تاجوراء الوسط إلى جزيرة دوران أبو شوشة؛ تمهيدا لبدء المرحلة الثانية من هذه الخطة بهدف الحفاظ على الأمن العام للمواطن ومنع المركبات الآلية من التجول داخل الطريق المزدوج، وإفساح المجال أمام الأسر والمارة للتحرك بحرية والحيلولة دون حدوث أي خروقات أمنية، وللمجاهرة بالأمن لضمان تأمين السكان.

وأضاف البيان أن إقفال الطريق سيكون من صلاة المغرب وحتى الساعة الـ3 والنصف فجرا.

وفي شأن آخر ضبط مكتب تحريات طرابلس التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية شخصا يحمل الجنسية الليبية وهو يقوم ببيع وترويج المخدرات؛ ليقوم عناصر المكتب بمصادرة 15 قطعة من مخدر الحشيش ليصار بعد ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى نيابة مكافحة المخدرات لاستكمال باقي الإجراءات.

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