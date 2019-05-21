رسمياً.. جهاز النهر الصناعي يعلن بدء تدفق المياه إلى طرابلس وباقي المدن

ليبيا – أعلن جهاز النهر الصناعي رسمياً إنتهاء أزمة إيقاف ضخ المياه من منظومة الحساونة إلى مدن الشمال ، مبيناً بأن هذه الخطوة تمت بجهود من وصفهم بـ” الخيرين “.

جهاز النهر الصناعي أوضح بحسب المكتب الاعلامي لمنظومة الحساونة بأن الأزمة إنتهت بعد بدء الضخ وفتح صمامات التحكم بمحطة التحكم بالشويرف لتتدفق المياه من جديد.

هذا وقد أكد المكتب الإعلامي بمنظومة جبل الحساونة للمرصد بأن المجموعة المعتصمة في مايعرف بإسم ” كامبو الشويرف – محطة صمامات التحكم ” والتي تطالب بإطلاق سراح المقدم المبروك حنيش المسجون في طرابلس إنسحبت من الموقع وقد أُعيد ضخ المياه عبر المسار الأوسط على تمام الساعة 3:40 من صباح اليوم الثلاثاء على أن يستمر التدفق حتى يصل معدلاته بحلول مساء اليوم .

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