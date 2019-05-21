بعيرة: تركيا خرقت حظر توريد السلاح لأكثر من مرة

وصف عضو مجلس النواب أبو بكر بعيرة الخرق التركي للحظر المفروض على توريد الأسلحة لليبيا بالأمر الذي تكرر كثيرا.

واتهم بعيرة البعثة الأممية بالوقوف وراء تعقد الأزمة الليبية سواء من خلال فترة الحوار السابقة المرعية من قبل البعثة أو عبر الخروقات التي حصلت من أطراف كثيرة.

وأشار بعيرة إلى أن مجلس النواب أخطأ بإعطاء الفرصة للمجموعات المسلحة بأن تكون في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومن ثم تحاور معها، لافتا إلى أن مجلس النواب عاد إلى طريقه الصحيح وأصدر عددا من البيانات ضد بعض الجهات المتطرفة والخروقات التي تمارسها.

هذا وتأتي تصريحات بعيرة في وقت تستمر فيه المعارك بين قوات الجيش الوطني والقوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق على تخوم العاصمة طرابلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية