“البعثة الأممية” تزور مؤسسة الإصلاح والتأهيل لتقديم الدعم

المتوسط:

قام قسم القانون وحقوق الانسان ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا متمثلاً في خالد المجالي بزيارة ميدانية تهدف لتقديم الدعم والمشورة .

وكان باستقبالهم مستشار وزير العدل ورئيس جهاز الشرطة القضائية المكلف ومدير إدارة الرعاية الصحية بالوزارة ومساعد رئيس الجهاز لشؤون المؤسسات برفقة رئيس الفرع ومدير المؤسسة.

وفي ذات السياق زارت عضو البعثة خلود نجم مؤسسة الإصلاح والتأهيل النساء، حيث اجتمعت بمدير المؤسسة ومدير مكتب شؤون المرأة بالجهاز .

وهدفت الزيارة للوقوف على احتياجات المؤسسة وتذليل مصاعب العمل للرفع من مستوى الأداء المهني ومطابقته للمعايير الدولية المتعلقة بمؤسسات الإصلاح والتأهيل ، وقد أعرب الوفد الزائر خلال جولته عن مدى ارتياحه لحسن النظام والالتزام بالتشريعات المنظمة لعمل المؤسسات الإصلاحية .

