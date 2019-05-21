تحديد مواعيد امتحانات المدارس الدولية والخارجية

التقى وزير تعليم الوفاق عثمان عبد الجليل مع مديري المركز الوطني للامتحانات محمود البوعزي ومركز ضمان الجودة محمد العتوق لبحث قضايا تعليمية.

وأكد بيان صحفي صادر عن وزارة تعليم الوفاق أن اللقاء شهد بحث خطوات إجراء امتحانات الشهادات المتوسطة والثانوية لطلبة المدارس الدولية في الداخل والمدارس الليبية في الخارج، فضلا عن تدارس الاستعدادات وما يجب أن يتم بشأن هذه الامتحانات.

وأضاف البيان أنه تقرر أن تبدأ امتحانات الشهادتين المتوسطة والثانوية للمدارس الليبية في الخارج في الـ7 من يوليو المقبل وحتى الـ18 منه على أن تبدأ امتحانات التعليم الدولي داخل ليبيا للشهادتين “O Level” و”A level” بكافة تخصصاتها في الـ23 من يونيو المقبل وحتى الـ4 من يوليو.

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