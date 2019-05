المتوسط:

قام مدير أمن طرابلس عميد سالم قريميده، برفقة مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية عميد رمضان برباش وعدد من رؤساء المكاتب والأقسام بالمديرية بزيارة لمركز شرطة زاوية الدهماني.

وتأتي هذه الزيارة للوقوف على سير العمل الأمني بالدوريات والتمركزات الأمنية داخل المنطقة، والجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار داخل العاصمة طرابلس.

