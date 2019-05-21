ليبيا: مطلوب ممرضين وممرضات للعمل في المستشفيات العامة

أزمة إنسانية خانقة تعيشها المستشفيات العامة في ليبيا، نقص في عدد عناصر التمريض التخصصي مشكلة تتفاقم يوما بعد يوم. المستشفى الجامعي الأكبر في البلاد يعمل بنصف طاقته الاستيعابية فالنصر الآخر مقفل منذ سنوات نتيجة نقص الكوادر الطبية. وتعتمد المستشفيات العامة بشكل رئيسي على العناصر الأجنية في مجال التمريض، كوادر بشرية بدأت في مغادرة البلاد منذ 2014 بسبب الحروب المتكررة.

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