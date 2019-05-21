ليبيا: مطلوب ممرضين وممرضات للعمل في المستشفيات العامة

أزمة إنسانية خانقة تعيشها المستشفيات العامة في ليبيا، نقص في عدد عناصر التمريض التخصصي مشكلة تتفاقم يوما بعد يوم. المستشفى الجامعي الأكبر في البلاد يعمل بنصف طاقته الاستيعابية فالنصر الآخر مقفل منذ سنوات نتيجة نقص الكوادر الطبية. وتعتمد المستشفيات العامة بشكل رئيسي على العناصر الأجنية في مجال التمريض، كوادر بشرية بدأت في مغادرة البلاد منذ 2014 بسبب الحروب المتكررة.
عن مصدر الخبر
اخبار ليبيا - فرانس 24
قد يعجبــــك أيضـــاً
آمر كتيبة طارق بن زياد يؤكد تدمير أولى المدرعات التركية
تم النشر منذُ 22 دقيقة
مصدر الخبر / المشهد
تذبذب الكهرباء “ينكّل” بأجهزة التبريد في أوباري
تم النشر منذُ 29 دقيقة
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
تعليق الولايات المتحدة الامريكية في مجلس الأمن على الوضع في ليبيا
تم النشر منذُ 31 دقيقة
مصدر الخبر / المشهد
فيديو | جمارك الخمس تضبط شحنة كبد ولحم فاسد موردة من ” شركة الكبير “
تم النشر منذُ 50 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
أضف تعليقـك