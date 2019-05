المتوسط:

تمكن مكتب تحريات طرابلس التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من ضبط شخص ليبي الجنسية يقوم ببيع وترويج المخدرات وبحوزته (15) قطعة من مخدر الحشيش.

واتخذت الإجراءات القانونية وأحيل الى نيابة مكافحة المخذرات وذلك لاستكمال باقي الإجراءات.

