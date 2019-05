إغلاق الطريق المزدوج تاجوراء الوسط

المتوسط:

قام رئيس الفرع وباشراف مباشر اليوم الإثنين الموافق (20-5-2019) (15 رمضان) بالبدء في تنفيذ الخطة الأمنية في إغلاق الطريق المُزدوج تاجوراء من الإشارة الضوئية تاجوراء الوسط إلى جزيرة دوران أبوشوشة وبدء المرحلة الثانية من الخطة.

ويأتي هذا الإجراء للحفاظ على الأمن العام للمواطن ومنع المركبات الآلية من التجول داخل الطريق المزدوج وحرية الحركة للعائلات والمّارة ومنع حدوث أي خروقات أمنية والمجاهرة بالأمن، لضمان سلامة المواطنين.

والجدير بالذكر، بأن إغلاق الطريق سيكون من صلاة المغرب إلى الساعة (03:30) بمتابعة من رئيس الفرع في تنفيذ الخطة.

