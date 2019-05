«منظومة النهر الصناعى» تتدفق الآن عبر مسارتها الاعتادية

المتوسط:

أكد اللواء محمد بن نائل آمر منطقة براك العسكرية، أن منظومة وآبار مياه النهر الصناعى تتدفق الآن عبر مسارتها الاعتادية، حيثُ طمأن جميع الليبيين أن مشروع النهر الصناعى هو ملك جميع الليبين.

وأضاف اللواء بن نائل أن ما حصل حادث عرضي وعمل فردي وعابر وانتهي ولا يمتل أى منطقة ولا قبيلة وعليه تم دعم وإرسال تعزيزات عسكرية لكتيبة الحماية الخاصة بمشروع النهر الصناعى .

وقدم الشكر لجميع من تنادى وتواصل من القبائل والمناطق المحيطة، من قبيلة المقارحة، وقبيلة الحساونة، وقبيلة ورفلة، وقبائل ترهونة، وجميع البلديات والأشخاص الخيرين من أبناء ليبيا الوطنيين.

