الفاندي: قبائل ترهونة وبني وليد وورشفانة والنواحي الأربعة تدعم عمليات الجيش في طرابلس

أكد رئيس مجلس أعيان وحكماء ترهونة صالح الفاندي أن قبائل ترهونة وبني وليد وورشفانة والنواحي الأربعة يقفون مع عمليات القوات المسلحة في طرابلس.

الفاندي قال خلال اجتماع لقيادات القوات المسلحة مع قبائل ترهونة والنواحي الاربعة وورشفانة وبني وليد الأحد في منطقة سيدي السايح بأن القوات المسلحة تتكون من أبناء ليبيا جميعاً من الشرق والغرب والجنوب ، مبيناً بأن الادعاءات حول تبعية القوات المتقدة للعاصمة من منطقة معينة عاري عن الصحة .

وقال :” القبائل المجتمعة اليوم كما لم يبع أجدادهم الوطن رغم جوعهم وضنك العيش اليوم نحن لن نبيع الوطن ونحن لا نشترى بالمال وهدفنا هو رجوع الأمن لهذا الوطن ، ونحن مع القوات المسلحة يداً بيد ، والآن ظهر القوات المسلحة محمي من الخطوط الأمامية للمحاور وصولا إلى بيوت مدينة ترهونة ، ولابد من تحرير الوطن والبلاد ، وأن وقفة هذه القبائل اليوم هي وقفة تاريخية من أجل الوطن وسيذكرها التاريخ “.

ورداً على من يقول بأن القوات المتقدمة إلى طرابلس هي هجوم للشرق على الغرب قال :” من يقول بأن هذا هجوم على الغرب نقول لهم بأن هذه القوات هؤلاء أبناءنا أبناء ترهونة أبناء النواحي الأربعة أبناء ورشفانة أبناء بني وليد وكل المنطقة الغربية ، قبائل المنطقة الغربية اجتمعت بكاملها في مدينة ترهونة وقالت كلمتها بأنها مع تحرير الوطن”.

وبشأن الادعاءات حول سعي هذه القبائل لدعم حكم عسكري قال :” من يقول هذا يكذب نحن نقول بأن الرجل الذي يأتي بالصندوق مرحب به ونحن لا نبحث عن سلطة هم يكذبون ويروجون بأننا نريد كما يقولون حكم العسكر ، من هم العسكر؟ العسكر هم من يحمي البلاد والوطن ، مصر 120 مليون نسمة حماها الجيش بعد الله ، وليبيا يجب أن يحميها جيشها ، وأقول لكل من تخاذل بأن التاريخ يسجل”.

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