إيطاليا: تراجع عدد الجثث المنتشلة من المتوسط

أعلنت السلطات الإيطالية تراجع تدفقات الهجرة غير القانونية إلى شواطئ إيطاليا وانخفاض عدد الوفيات وفقدان الأشخاص في عرض البحر المتوسط.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها أن المعطيات التي تم تحديثها حتى شهر مايو الجاري تسجل انتشال جثتين فقط لمهاجرين في عرض البحر المتوسط، مبينا أن عدد الجثث المنتشلة خلال العام 2015 بلغ 256 مقارنة بتقديرات تصل إلى 377.

وأضاف البيان أن العدد في العام 2016 كان 390 مقابل ما يقدر بنحو 5096، فيما شهد العام 2017 انتشال 210 جثث مقابل تقديرات بـ3139، فيما شهد العام 2018 انتشال 23 جثة فقط مقابل تقديرات توقعت نحو 2277 جثة.

هذا وتبقى أرقام الأعوام الماضية كبيرة مقابل الأرقام التي سجلت منذ بداية العام الجاري وحتى يومنا هذا ليبقى الأمل الإيطالي كبيرا في أن تتوقف حركة الهجرة من البحر المتوسط لتتوقف معها عمليات الإنقاذ التي باتت تكلف الخزينة الإيطالية الكثير.

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