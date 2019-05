برلماني: «البعثة الأممية» وراء تعقيد الأزمة الليبية

المتوسط:

اتهم عضو مجلس النواب، أبو بكر بعيرة، «البعثة الأممية» بالوقوف وراء تعقد الأزمة الليبية سواء من خلال فترة الحوار السابقة من قبل البعثة أو عبر الخروقات التي حصلت من أطراف كثيرة.

ولفت بعيرة، إلى أن مجلس النواب أخطأ بإعطاء الفرصة للمجموعات المسلحة بأن تكون في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومن ثم تحاور معها.

وأشار بعيرة، إلى أن مجلس النواب عاد إلى طريقه الصحيح وأصدر عددا من البيانات ضد بعض الجهات المتطرفة والخروقات التي تمارسها.

