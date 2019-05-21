بعيرة: حكومة الوفاق قد تسعى للحصول على امدادات للسلاح من روسيا

ليبيا – قال عضو مجلس النواب أبو بكر بعيرة إن حكومة الوفاق تحاول من خلال زيارتها لموسكو المحافظة على وضعها في مواجهة الجيش وتسعى للحصول على تأييد الجانب الروسي وربما إلى إمدادات بالسلاح.

بعيرة أشار في تصريح لوكالة “سبوتنيك” إلى أن كل من طرفي الصراع في ليبيا يحاول كسب مواقف من المجتمع الدولي الذي لا يتبني موقف محدد مع طرف ضد الآخر.

وعبر عن اعتقادة بأن مبادرات الوساطة التي تأتي من قبل المجتمع الدولي هي محض كلام ووعود، معتبراً أن المجتمع الدولي لا يأخذ مقترحات جادة وعاجلة تجاة عملية وقف إطلاق النار.

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