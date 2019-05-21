آمر منطقة براك الشاطئ العسكرية يؤكد أن منظومة مياه النهر الصناعي عادت للتدفق بشكل اعتيادي

براك الشاطئ-العنوان

أكد آمر منطقة براك الشاطئ العسكرية اللواء محمد بن نائل بأن منظومة وآبار مياه النهر الصناعي تتدفق عبر مساراتها الاعتيادية.

وقالت الصفحة الرسمية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي على فيسبوك أن إدارة النهر أجرت اتصالا هاتفيا مع اللواء بن نائل أكد فيه بأن منظومة وآبار مياه النهر الصناعي تتدفق الآن عبر مساراتها الاعتيادية، وطمئن بن نائل جميع الليبيين بأن مشروع النهر الصناعي هو ملك جميع الليبيين ولن يتضرر بعون الله بعزيمة رجال قواتكم المسلحة العربية الليبية.

وأضاف اللواء بن نائل أن ما حصل حادث عرضي وعمل فردي وعابر وانتهي ولا يمتل أي منطقة ولا قبيلة وعليه تم دعم وإرسال تعزيزات عسكرية لكتيبة الحماية الخاصة بمشروع النهر الصناعي.

وتقدم اللواء بن نائل بالشكر إلى كل من تنادى وتواصل من القبائل والمناطق المحيطة من قبيلة المقارحة وقبيلة الحساونة وقبيلة ورفلة وقبائل ترهونة وجميع البلديات والأشخاص الخيرين من أبناء ليبيا الوطنيين.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية