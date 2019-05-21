انتهاء أزمة إيقاف مياه النهر وإرسال تعزيزات عسكرية لدعم كتيبة الحماية الخاصة بالمشروع

براك الشاطئ-العنوان

قال جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي بأن أزمة إيقاف مياه النهر انتهت مؤكدا بدأ العملية التشغيلية لآبار حقول المياه بمنظومة الحساونة سهل الجفارة.

وبحسب الصفحة الرسمية لمشروع النهر تم فتح صمامات التحكم بمحطة الضخ بالشويرف لتتدفق المياه من جديد إلى المسارين الشرقي والأوسط لتغذية المدن الساحلية ومدن الجبل الغربي.

وأكدت الإدارة بأن الساعات القليلة القادمة ستصل المياه لكافة المدن والمشاريع الزراعية والصناعية بالمنطقة الغربية.

وفي وقت سابق أكد آمر منطقة براك الشاطئ العسكرية اللواء محمد بن نائل بأن منظومة وآبار مياه النهر الصناعي تتدفق عبر مساراتها الاعتيادية.

وفي اتصال هاتفي أجرته معه إدارة المشروع قال اللواء بن نائل “إن ما حصل حادث عرضي وعمل فردي وعابر وانتهي ولا يمثل أي منطقة ولا قبيلة وعليه تم دعم وإرسال تعزيزات عسكرية لكتيبة الحماية الخاصة بمشروع النهر الصناعي”.

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