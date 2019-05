السلطات الإيطالية تكشف عن تراجع تدفقات الهجرة إلى شواطئها

المتوسط:

أفادت السلطات الإيطالية، بتراجع تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى شواطئ إيطاليا وانخفاض عدد الوفيات وفقدان الأشخاص في عرض البحر المتوسط.

وأشارت وزارة الداخلية، إلى أن المعطيات التي تم تحديثها حتى شهر مايو الجاري تسجل انتشال جثتين فقط لمهاجرين في عرض البحر المتوسط، موضحًا أن عدد الجثث المنتشلة خلال العام 2015 بلغت 256 مقارنة بتقديرات تصل إلى 377.

ولفتت وزارة الداخلية، إلى أنَّ العدد في العام 2016 كان 390 مقابل ما يقدر بنحو 5096، فيما شهد العام 2017 انتشال 210 جثث مقابل تقديرات بـ3139، فيما شهد العام 2018 انتشال 23 جثة فقط مقابل تقديرات توقعت نحو 2277 جثة.

