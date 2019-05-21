الضمان الاجتماعي المرج يشرع في صرف معاشات شهر يونيو

المرج 21 مايو 2019 (وال)- أكد مدير وحدة الشؤون المالية بمكتب صندوق الضمان الاجتماعي المرج اليوم الثلاثاء، صرف معاشات الضمان الاجتماعي عن شهر يونيو المقبل .

وقال عبد الله الكيلاني – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – إن “المعاشات التي أودعت في المصارف، شملت مستحقات المضمونين والعاملين في الصندوق، وذلك تطبيقاً للتعليمات الصادرة عن رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي إدريس المبروك، بضرورة صرف معاشات شهري مايو ويونيو مقدماً، للمتقاعدين وموظفي الصندوق، وذلك بسبب الأوضاع المالية الصعبة التي يُعانيها أغلب المواطن”.

وكان رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي، إدريس المبروك قد طالب في – كتاب رسمي – مديري الإدارات المختصة، ومديري فروع الضمان الاجتماعي، ومديري مكاتب الخدمات الضمانية بمدن: زواره، المرج، الأصابعة، الكفرة، بضرورة صرف معاشات شهر مايو قبل تاريخ يوم 25 أبريل، إلى جانب صرف معاشات شهر يونيو قبل 25 مايو كحد أقصى .

وبحسب قرار المدير العام للصندوق الضمان الاجتماعي، فإن مرتبات الأشهر الثلاثة : أبريل، مايو، يونيو، لن يتم تطبيق خصومات أقساط السُلف عليها . (وال- المرج) أ ف/ ر ت

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