اجتماع «باشاغا» مع سفيرة فرنسا لدى ليبيا

المتوسط:

اجتمع وزير الداخلية لحكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، صباح اليوم الثلاثاء، في العاصمة التونسية بالسفيرة الفرنسية لدى ليبيا بياتريس دوهيلين، والوفد المرافق لها، وبحضور القائم بأعمال السفارة الليبية بتونس.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على عدة مواضيع أمنية خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والدفاع المدني بالإضافة للجرائم الاقتصادية وغسيل الأموال والاستعداد لإبرام مذكرات تفاهم أمني بما يخدم البلدين.

وأعربت السفيرة عن شكر الحكومة الفرنسية للحكومة الوفاق الوطني باعتبارها الحكومة الشرعية في ليبيا وتقديم الدعم لها لأنها المنبع الشرعي الرئيسي لإبرام الاتفاقيات والقوانين معها.

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