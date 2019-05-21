الدرسي: تحرير طرابلس سينهي مشروع تركيا لتحويل ليبيا إلى بيت مال جماعة الإخوان

ليبيا – قال عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي إن مجاهرة أنقرة بدعمها الميليشيات والإخوان في العاصمة طرابلس بمثابة رسالة لدول المنطقة خاصة مصر أن تركيا ما زالت تسعى لمشروعها الإخواني والتوسعي بعد سقوط حكم الإخوان في مصر.

الدرسي أشار في تصريحات لصحيفة “الإتحاد” أمس الاثنين إلى أن أنقرة تدرك جيداً أن تحرير طرابلس من الإرهابيين سيمثل خسارة استراتيجية لها لأنها ستفقد آخر مرتكزات مشروعها التوسعي وتحويل ليبيا إلى بيت مال لهذا المشروع.

يشار إلى أن تصريحات الدرسي تأتي بعد وصول شحنة أسلحة ومدرعات إلى ميناء طرابلس البحري قادمة من شمال تركيا على متن سفينة شحن تحمل علم دولة مولدوفا يوم 18 مايو الجاري .

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