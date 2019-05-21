استعدادات لانطلاق مسابقة قرآنية في أوباري

يستعد مسجد القعيرات في منطقة وادي الحياة بأوباري لانطلاق المسابقة الأولى لحفظ القرآن الكريم كاملا في الـ22 من شهر رمضان وسط تجهيزات واجتماعات متواصلة من قبل القائمين على المسابقة.

وتقوم بهذه الاجتماعات والتجهيزات المتواصلة اللجنة الإدراية بمسجد القعيرات بوادي الحياة بأوباري مع الهلال الأحمر من أجل التحضير لانطلاق المسابقة.

وتم بحضور عدد من مشائخ المنطقة مناقشة جميع النقاط المتعلقة بالمسابقة ومعالجة الإشكاليات التي قد تواجه اللجنة المنظمة.

واتخذ القائمون على المسابقة شعارا لهم هو “رمضان شهر التسامح” للتعبير عن مدى تفاؤلهم بأن هذه المسابقة ستعطي دفعة كبيرة لليبيين في أن يتصالحوا ويتسامحوا.

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