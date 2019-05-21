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استعدادات لانطلاق مسابقة قرآنية في أوباري

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يستعد مسجد القعيرات في منطقة وادي الحياة بأوباري لانطلاق المسابقة الأولى لحفظ القرآن الكريم كاملا في الـ22 من شهر رمضان وسط تجهيزات واجتماعات متواصلة من قبل القائمين على المسابقة.

وتقوم بهذه الاجتماعات والتجهيزات المتواصلة اللجنة الإدراية بمسجد القعيرات بوادي الحياة بأوباري مع الهلال الأحمر من أجل التحضير لانطلاق المسابقة.

وتم بحضور عدد من مشائخ المنطقة مناقشة جميع النقاط المتعلقة بالمسابقة ومعالجة الإشكاليات التي قد تواجه اللجنة المنظمة.

واتخذ القائمون على المسابقة شعارا لهم هو “رمضان شهر التسامح” للتعبير عن مدى تفاؤلهم بأن هذه المسابقة ستعطي دفعة كبيرة لليبيين في أن يتصالحوا ويتسامحوا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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