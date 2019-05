المتوسط:

أفاد مدير إدارة التوجية المعنوي بالقوات المسلحة العميد، خالد المحجوب، بأنَّ الجيش يلتزم بالقوانين والأعراف الدولية، ولا علاقة له بعملية قطع مياه النهر عن طرابلس، ولا يقدم على مثل هذه الأعمال بأي شكلٍ من الأشكال.

وأشار المحجوب، إلى أن تنظيم الإخوان الإرهابي هو من أصدر التعليمات بقطع المياه، بهدف إثارة الرأي العام وخلق مشكلة إنسانية؛ وأنهم يلجؤون إلى مثل هذه الأساليب الرخيصة واللا إنسانية عندما يشعرون بالخسارة والانهيار.

The post قيادي بالجيش يكشف المتسبب الرئيسي في عملية قطع مياه النهر appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية