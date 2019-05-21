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المشري: إنتصارنا على حفتر سيعيد الروح إلى ثورات الربيع العربي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين المصنفة جماعة إرهابية من البرلمان إن ماكان القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر “يدعي” بقدرته على فرض القوة على كامل التراب الليبي ، معتبراً بأن هذا هو إدعاءً باطل حسب تعبيره.

المشري أدعى في كلمته بجلسة مجلس الدولة الاستشاري رقم 42 والتي عقدت أمس الاثنين بأن القوات المسلحة قامت بقصف المطارات والمدارس وودور العبادة إنتهاءً بمحاولة قطع المياه عن 3 مليون نسمة يقطنون مدينة طرابلس ، واصفاً ذلك بـ”جريمة الحرب” التي تفرد بها المشير حفتر بمعاقبة الشعب الليبي الذي يرفض الخضوع له حسب زعمه .

وأشار رئيس مجلس الدولة إلى أن التطورات الأخيرة أثبت القدرة العسكرية لقوات الوفاق وهشاشة الرؤية العسكرية لمن يريد فرض ما وصفه بـ”حل عسكري” ومن المتمسك بالعملية السياسية.

وقال المشري أن قوات حكومة الوفاق في حالة دفاع مستمر ، وأضاف :”نحن واثقين من النصر وهناك بشائر تلوح في الأفق ونتأسف على أي دماء ليبية وندعو القوات المعادية بالعودة إلى العملية السياسية”.

وأضاف :” الدفاع الآن ليس عن طرابلس فقط بل الدفاع عن جميع ثورات الربيع العربي والديمقراطية، ونصرنا سيعيد الروح في ثورات الربيع العربي وستعاد حسابات إقليمية ودولية كثيرة بعد ذلك”، مؤكداً دعم مجلس الدولة لقوات الوفاق للدفاع عن العاصمة طرابلس حسب تعبيره.

المشري أعرب عن رفض مجلس الدولة لأي دور للقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر في العملية السياسية.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • واضح انك خروف اهطل اى ثورات تتحدث عنها عن الخراب العربى ما خلاص انتهت هذه الاكذوبة فى اليمن انتهت بخراب اليمن السعيد وفى تونس لم ترجع كما كانت بلدا وراينا اخوانكم فى تونس الارهابيبن قتلوا اثنين من قيادات الاحزاب المنافسة وفى مصر تم سحق الخرفان الثورية وحبس رؤوسها الكببيرة فى السجون واستقرت البلاد وعم الامان وجارى فى ليبيا سحق الخرفان الارهابية فتم فى الفصل لمن فاته المشاهدة سحقهم فى بنغازى والفصل الثانى سحق فى درنة والفصل الثالث فى الجنوبى وجاﻻى احداث الفصل الرابع فى طرابلس ثم الفصل الختامى فى درنة حيث لن تكون هناك اى مقاومة فان يتبقى بها سوى الارامل والثكالى واليتامى ضحية غباوتكم والنصر قادم لمحالة للجيش الوطنى الليبى وسحقا للاخوان المفلسين الاغبياء كالعادة لانهم من المغضوب عليهم والضالين وقريبا مسرحية الموسم نهاية مهبول فى اسطنبول والربيع القطرى فى انقلابية قطر على تميم بعد انقلاب اخيه جوعان عليه وتقشير موزه النزنزة حمالة الحطب

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  • الاخوانى غبى منه فيه حتى اكاذيبه ساذجة فغالبية الشعب الليبى يترحم على ايام القذافى بعدما لاقاه على يد مليشياتكم الارهابية من مجازر وتنكيل وسرقة للمال العام وخسة وعمالة لكلاب بنى صهيون فى تركبا وقطر التى تفتقر الى ابسط حقوق الانسان للشعب القطرى حيث تم يحب جنسية قبيلة الغفران وحبس افراد من الاسرة المالكة وصراخ زوجته امام المجتمع الدولى فعن اى ثورات يتحدث هذا الخروف وهى اكذوبة والاكذوبة التى لا تخطر على بال هذا الغبى ان ما يؤخذ على حفتر هو انه شارك فى نكبة فبراير ويصحح خطأه الان بتحرير البلاد من عملاء قطر وتركيا

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