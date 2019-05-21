مدير أمن مطار بنينا الدولي يعقد اجتماعا موسعا لمتابعة سير العمل خلال شهر رمضان 

بنغازي-العنوان

عقد مدير أمن منفذ مطار بنينا الدولي العميد جلال هويدي يوم الأحد الماضي، اجتماعا موسعا لمتابعة سير العمل بصورة جيدة وحلحلة العراقيل التي تعيق سير العمل داخل المنفذ خلال شهر رمضان.

وحضر الاجتماع الذي عقد بمكتب مدير أمن منفذ مطار بنينا الدولي مساعد الشؤون الأمنية ومساعد الشؤون العامة ومساعد شؤون التفتيش والمتابعة ورئيس قسم المعلومات ورئيس الغرفة الأمنية بالمطار.

وحضر أيضا رئيس وحدة التصاريح ورئيس مركز شرطة المطار ورئيس قسم العلاقات العامة ورئيس وحدة الكاميرات ورئيس وحدة التحريات العامة وبعض من ضباط التابعين للمدرية.

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