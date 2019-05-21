المسماري: دور تخريبي تركي قطري في ليبيا

أكدت عضوة مجلس النواب “سلطنة المسماري” أن شحنة الأسلحة التركية التي وصلت إلى العاصمة طرابلس تؤكد استمرار الدور التخريبي التركي القطري في ليبيا.

وطالبت المسماري في تصريحات لصحيفة “العرب اللندنية” المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوضع حد لهذا الدور التخريبي.

وأشارت المسماري إلى أن تركيا وقطر لم تتوقفا منذ العام 2011 عن دعم الجماعات الإرهابية وخاصة جماعة الإخوان في ليبيا.

وأضافت أن مجلس الأمن الدولي أصبح عاجزا عن ردع تركيا التي تدعم المجموعات المسلحة في طرابلس بالسلاح والعتاد، فيما يفرض حظر على تسليح الجيش الوطني الذي حارب الإرهاب والجماعات المتطرفة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت أعلنت فيه تركيا صراحة انحيازها الكامل للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

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