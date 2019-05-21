الثني: لن يأتي أحد إلى السلطة إلا عبر الانتخابات

أكد رئيس الحكومة المؤقتة، عبدالله الثني، أنه لن يأتي أحد إلى السلطة في ليبيا دون المرور عبر العملية الانتخابية، والموافقة عليه من قبل الليبيين.

الثني وفي مقابلة مع موقع سبيشالي ليبيا الإيطالي، قال إن عهد الدكتاتورية في ليبيا قد ذهب، ومن سيأتي به صندوق الانتخابات والعملية الديمقراطية مرحب به.

وأشار رئيس الحكومة المؤقتة إلى أن تنظيم الإخوان أطلق عملية فجر ليبيا عام ألفين وأربعة عشر، في محاولة للسيطرة على البلاد، بعد أن أدركوا أنهم قد فقدوا أغلبية المقاعد في مجلس النواب، مبينا أن الشعب الليبي فهم حقيقة تنظيم الإخوان والأحزاب الإسلامية.

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