«المبروك سالم» عميدًا لبلدية الرياينة

أقيمت صباح اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الحكم المحلي مراسم أداء القسم القانوني لعميد وأعضاء المجلس البلدي الرياينة أمام وزير الحكم المحلي المفوض الدكتور ميلاد عبد الله الطاهر، وبحضور مدير إدارة شوؤن المحافظات و البلديات صلاح فطح والمهندس حسين القماطي مدير مكتب الوزير وعدد من موظفي وزارة الحكم المحلي و اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية.

وخلال كلمة لوزير الحكم المحلي رحب فيها بعميد وأعضاء المجلس البلدي المنتخبين وتقديم كافة الدعم لخدمة البلدية ومواطنيها.

