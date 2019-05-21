توقعات حالة الطقس والبحر اليوم الثلاثاء 21 مايو في ليبيا

توقع خبراء الارصاد في تقرير صادر عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 21 مايو ان تشهد الاجواء تكاثر واضح للسحب خلال اليومين القادمين الثلاثاء والأربعاء على الغرب الليبي والتي ستكون عامل أساسي في برودة الطقس وسقوط الأمطار أحياناً على بعض المناطق.

واشار الخبراء إلى أن الاجواء ستميل للبرودة بشكل واضح خلال اليومين القادمين على الغرب الليبي وخاصةً أثناء الليل وفي الصباح الباكر.

وفيما يلي تفاصيل طقس ليبيا اليوم الثلاثاء 21 مايو :

من المتوقع ان تتأثر الاجواء بمرتفع جوي متمركز وسط البحر المتوسط يسيطر على أجواء غرب البلاد ومنخفض صحراوي بالجنوب الشرقي.

السماء غائمة جزئياً بسحب عالية ومتوسطة بأغلب الجهات مع احتمالية لزخات خفيفة جداً من الأمطار بأجزاء من الشمال الغربي.

وبحسب التقرير ستكون الأجواء نهاراً معتدلة الحرارة بالشمال الغربي وغرب الخليج مع درجات يتراوح أقصاها من 22 إلى 29 مئوية، فيما تبقى الحرارة عالية نسبياً بالوسط والجنوب والشمال الشرقي حيث تتراوح القصوى من 28 إلى 45 مئوية.

وبحسب التقرير فتميل درجات الحرارة اليوم للإعتدال على مناطق الشرق الليبي وفي حين تسجل إرتفاع ملحوظ غدا الأربعاء على أغلب المناطق وستسجل إنخفاض ملحوظ بدايةً من صباح يوم الخميس، وبالتالي تذبذب في درجات الحرارة خلال هذه الأيام على المناطق الشرقية.

وتكون حالة الرياح معتدلة السرعة إلى خفيفة بأغلب مناطق البلاد وقد تنشط بالجنوب الغربي حيث قد تثير الغبار والأتربة.

فيما تكون حالة البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب نوعاً ما بالخليج خصوصاً بالمساء. ارتفاع الموج يتراوح من 0.5 إلى 1.25 متر.

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