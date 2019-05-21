الصحة المؤقتة تبحث تنفيذ خطة التطوير الجديدة لمستشفيات بنغازي

بنغازي 21 مايو 2019 (وال)- عقد مدير إدارة المناطق الصحية والمكلف بإدارة المستشفيات بوزارة الصحة في الحكومة المؤقتة إسماعيل العيضة، اجتماعًا موسعًا ضم مديري مستشفيات بنغازي.

هذا وتم خلال الاجتماع الذي عقد بقاعة الاجتماعات بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، بحث آلية تنفيذ خطة تطوير جديدة للمستشفيات ببلدية بنغازي خلال الربع الثاني من عام الحالي، وذلك وفقًا لتوجيهات وتعليمات معالي وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، وفقًا لسياسة وآلية العمل بالوزارة خلال عام 2019 م، والاستفادة من كل القرارات الصادرة من وزارة الصحة، كذلك الاستفادة من بند التطوير والتحسين لرفع المُعاناة عن كاهل المرضى”.

وقال إسماعيل العيضة إنه تم خلال الاجتماع مناقشة زيادة السعة السريرية داخل وحدات العناية الفائقة في مستشفيات بنغازي، والتنسيق بين المستشفيات التي تُعتبر عصب وشريان المنطقة الشرقية ككل، وتوزيع أقسام ومراكز الإسعاف والطوارئ بطوق مدينة بنغازي الخارجي، المتمثلة بالمداخل الجنوبية والشرقية والغربية لمدينة بنغازي.

وأضاف إسماعيل العيضة أنه تم اعتماد مركز دار العريبات للطوارئ بالمدخل الشرقي للمدينة، وبالمدخل الجنوبي تفعيل أقسام الإسعاف والطوارئ بمستشفى بنينا، وبالمدخل الغربي لبنغازي، وتفعيل خدمات الإسعاف والطوارئ بمركز الفعاكات.

وأشار إسماعيل العيضة إلى أنه تم مناقشة مقترح المقدم من قبل مدير عام مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث الدكتور خالد الجازوي، بناء على تكليفه من قبل وزارة الصحة وفقًا للمؤشرات الصحية، وتحديد الخدمة الطبية والبنية التحتية للمرافق الصحية، والقوة العاملة في القطاع داخل مدينة بنغازي، واستغلال الإمكانيات المتاحة، وقدرة الإدارات الحالية على تنفيذ تعليمات وزير الصحة، وآلية العمل على افتتاح عمليات جراحة اليوم الواحد بعيادتي : الماجوري، الصابري المجمعة، ودعمها في خدمات الطوارئ، وتنظيم عمل القطاع الصحي ببنغازي وفقًا للمعايير الطبية والفنية.

وأكد إسماعيل العيضة أن الخطة الموضوعة خلال الربع الثاني من العام الحالي، تهدف إلى تسهيل سرعة تقديم الخدمات العلاجية والإسعاف، باعتبارها أساس تقديم الخدمات الصحية للمواطن، وتخفيف الأعباء على المواطنين، وتنظيم برامج الإحالة بين المراكز الصحية والمستشفيات داخل مراكز المدن : مستشفى الجلاء، مركز بنغازي الطبي، وتحسين جودة الخدمات بالتنسيق بين مستشفيات الفاعلة والخدمات الصحية، لرفع المُعاناة عن كاهل المرضى داخل المستشفيات.

وأوضح إسماعيل العيضة أن الهدف من عقد مثل هذه الاجتماعات، هو التخطيط المستقبلي على المدى القريب والمدى البعيد، في ظل الظروف من إقفال عدد أكثر من 1500 سرير في بنغازي، نتيجة الحرب على الإرهاب في السنوات السابقة، ووضع آلية عمل للاستفادة من الإمكانيات الموجودة حاليًا، وتحسينها للأفضل وتطوير أقسام الإسعاف والطوارئ والخدمات الطبية داخل بنغازي.

وذكر مدير إدارة المستشفيات بالوزارة أنه جرى بمركز بنغازي الطبي خلال الشهر الماضي، افتتاح قسم الجلدية عن طريق أطباء مستشفى الجمهورية داخل المركز بسعة 50 سريرًا، وقسم الباطنية بسعة قرابة أكثر من 80 سريرًا، وقسم النساء والولادة بزيادة السعة السريرية، لتصل إلى قرابة 50 سريرًا، وجاري العمل حاليًا على زيادة السعة السريرية إلى أكثر من ذلك، من خلال الجهود المبذولة، وسيلاحظها المواطن من خلال الفترة القادمة.

وأشار مدير إدارة المستشفيات بالوزارة إلى أنه جاري العمل على تعميم الخطة الموضوعة على كافة البلديات بشرق وغرب وجنوب البلاد، وذلك بعد تنفيذها كمرحلة أولى بمدينة بنغازي. (وال- بنغازي) ر ت

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