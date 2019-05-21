لجنة الدفاع النيابية: سندرج أسماء قادة جماعة الإخوان السياسيين والعسكريين بقائمة الإرهاب

ليبيا – أعلن رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب أن اللجنة ستصدر قريباً قائمة تضمّ أسماء أشخاص وكيانات وشركات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين من أجل إدراجها على لائحة الإرهاب.

الميهوب قال في تصريح خاص لقناة “العربية” أمس الاثنين إن اللجنة تعمل على إعداد هذه القائمة منذ قرار البرلمان إدراج جماعة الإخوان في خانة المجموعات الإرهابية ، مضيفاً أن متصدري المشهد السياسي والعسكري سيكون مكانهم محفوظ بالقائمة إلى جانب كل الأشخاص والشركات والقنوات الإعلامية المرتبطة بهذا التنظيم.

مجلس النواب يصنف جماعة الإخوان المسلمين الليبية كتنظيم إرهابي محظور

يشار إلى أن مجلس النواب قد صوت وبحضور قرابة 80 عضواً في جلسته يوم 14 مايو الجاري بالموافقة على قانون تجريم جماعة الإخوان المسلمين وإعتبارها تنظيماً إرهابياً .

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