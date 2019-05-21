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غسان سلامة: ليبيا على شفير حرب أهلية

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة:

– ليبيا على شفير الانزلاق إلى حرب أهلية
– آلاف المهاجرين تضرروا جراء الحرب الجارية في طرابلس
– حرب طرابلس تسببت في تشريد الآلاف من المدنيين
– الهجوم على طرابلس عرقل جهود السلام بين حفتر والسراج
– رايات داعش بدأت تظهر في بعض المدن الليبية وهو أمر مقلق
– هناك أشخاص أصدرت الجنائية بحقهم مذكرة توقيف موجودون في الاشتباكات
– عدد من الأسلحة المحظورة دخلت في اشتباكات طرابلس
– علينا محاسبة من يستخدمون النزاع لتحقيق مصالحهم الشخصية
– البعثة الأممية أنشأت آلية لرصد خطاب الكراهية في ليبيا
– غارات على مواقع في طرابلس بدقة لا نعلم تبعيتها.

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • سكة سلامة اخرتها ندامة فهو امام جرائم المليشيات الارهابية اصم ابكم لا يرى حيث يتم نقل مقاتلى داعش وجبهة النصر واسلحة ومدرعات لمطلوبين دوليا يقاتلون مع ما يسمى حكومة الوفاق رغم انه لا يوجد وفاق بعد انسحاب معظم نواب واعضاء رئاسى الصخيرات وانفرد فايز السراق واثنين من جماعة الاخوان الارهابية بالسيطرة على المال العام وتوزيعه على المليشيات الارهابية فعن اى حرب اهلية تتحدث ايها الكاذب انها حرب بين جيس وطنى مدعوما من غالبية الشعب ضد مليشات ارهابية يحاربها المجتمع الدولى فهل الحرب بين داعش فى سوريا وقوات سوريا الديمقراطية حربا اهلية شهادتك زور ياسلامة انت فى طريق الندامة

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