غسان سلامة: ليبيا على شفير حرب أهلية

المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة:
– ليبيا على شفير الانزلاق إلى حرب أهلية
– آلاف المهاجرين تضرروا جراء الحرب الجارية في طرابلس
– حرب طرابلس تسببت في تشريد الآلاف من المدنيين
– الهجوم على طرابلس عرقل جهود السلام بين حفتر والسراج
– رايات داعش بدأت تظهر في بعض المدن الليبية وهو أمر مقلق
– هناك أشخاص أصدرت الجنائية بحقهم مذكرة توقيف موجودون في الاشتباكات
– عدد من الأسلحة المحظورة دخلت في اشتباكات طرابلس
– علينا محاسبة من يستخدمون النزاع لتحقيق مصالحهم الشخصية
– البعثة الأممية أنشأت آلية لرصد خطاب الكراهية في ليبيا
– غارات على مواقع في طرابلس بدقة لا نعلم تبعيتها.
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