تجدد الاشتباكات العنيفة جنوب العاصمة طرابلس وتقدم للجيش بالرملة.. بالتزامن مع احاطة مرتقبة لسلامة

قالت مصادر محلية أن الاشتباكات المسلحة تجددت منذ أكثر من ساعة بعدد من المحاور جنوب العاصمة طرابلس، وتأتي هذه الاشتباكات بالتزامن مع كلمة مرتقبة للمبعوث الاممي غسان سلامة أمام مجلس الأمن.

وقالت المصادر أن الاشتباكات تجددت في محور مطار طرابلس، وبشكل عنيف بين تشكيلات تابعة لقوات الجيش الوطني وقوات وكتائب تابعة لحكومة الوفاق.

وذكرت المصادر ان منطقة مطار طرابلس شهدت تصاعد دخان كثيف بإتجاه كوبري المطار وسط سماع لاصوات المدفعية الثقيلة.

وقال شهود عيان ان دخان كثيف تصاعد بإتجاه النقلية بطريق المطار، بعد سقوط قذيفة عشوائية بمحلة زيتون المائدة.

وبحسب

شهود عيان فقد تجددت الاشتباكات العنيفة ايضا في محور شارع الخلاطات.

وبحسب مصادر محلية فإن اصوات قذائف قوية سُمعت بمنطقة عين زارة والتي شهدت هي الاخرى اشتباكات متقطعة.

وقالت مصادر عسكرية ان قوات الجيش الوطني قد تقدمت في محور سيمافرو الرملة وتراجع لقوات الوفاق التي يقودها اسامة الجويلي، مع أسر عدد من مقاتلي الوفاق وانتشار للجثث.

ويأتي هذا التقدم بعد اشتباكات العنيفة وتبادل لإطلاق الصواريخ شهدتها منطقة الرملة الواقعة بين السواني بن آدم وقصر بن غشير ظهر اليوم.

وكان سلاح الجو التابع للجيش إستهدف تمركزات لقوات الوفاق في منطقة الكسارات.

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس.

واسفرت الاشتباكات في احدث احصائية لمنظمة الصحة العالمية عن سقوط 510 قتلى و2977 جريحا منهم 126 مدنيا، ونزوح ما يقارب 75 ألف شخص.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي