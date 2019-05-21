لجنة الأزمة بمدينة سرت تعقد اجتماعها الثانى

عقدت لجنة الأزمة لمدينة سرت أمس الأحد اجتماعها الثاني برئاسة عضو المجلس البلدى سرت رئيس اللجنة صالح على عيادة وبحضور كامل اعضائها.

اجتماع اللجنة ناقش عدد من الموضوعات المتعلقة بألية عمل ودور لجنة الازمة بسرت خاصة وان عدد الاسر النازحة من مناطق الاشتباكات بضواحى طرابلس الى بلدية سرت اكثر من 138 عائلة.

وطالبت لجنة الازمة بسرت فى اجتماعها المجلس الرئاسى بزيادة المخصصات المالية للجنة تحسبأ لزيادة اعداد العائلات النازخة الى سرت.

كما تم طرح ملف النازحيين وظروفهم بشكل عام واتفقت اللجنة على احالة كشوفات الاسر النازحة الى مجلس الحكماء للمراجعة فيما كلفت جمعية الهلال الاحمر الليبى بزيارة العائلات النازحة وايضا اصدار بطاقات خاصة للأسر النازحة من خارج البلدية ووضع الية مع البلدية ولجنة التواصل الاجتماعى وبالتنسيق مع المصارف بتوفير سيولة نقدية للأسر النازحة.

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