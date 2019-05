يلقي غسان سلامة المبعوث الأممي لدي ليبيا أمام مجلس الأمن حول الوضع الامن في ليبيا وطرابلس .

وإليكم رابط البث المباشر

https://www.facebook.com/UNSMIL/videos/1148048215377376/

The post شاهد … إحاطة غسان سلامة أمام مجلس الأمن appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية