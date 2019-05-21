أبرز ما جاء في احاطة غسان سلامة أمام مجلس الأمن اليوم

فيما يلي رصد لأبرز تصريحات المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة في إحاطته أمام مجلس الامن اليوم الثلاثاء 21 مايو في الجلسة المفتوحة:
– ليبيا على شفير الانزلاق إلى حرب أهلية.
– آلاف المهاجرين تضرروا جراء الحرب الجارية في طرابلس.
– حرب طرابلس تسببت في تشريد الآلاف من المدنيين.
– الهجوم على طرابلس عرقل جهود السلام بين حفتر والسراج.
– رايات داعش بدأت تظهر في بعض المدن الليبية وهو أمر مقلق.
– هناك أشخاص أصدرت الجنائية بحقهم مذكرة توقيف موجودون في الاشتباكات.
– عدد من الأسلحة المحظورة دخلت في اشتباكات طرابلس.
– علينا محاسبة من يستخدمون النزاع لتحقيق مصالحهم الشخصية.
– البعثة الأممية أنشأت آلية لرصد خطاب الكراهية في ليبيا.
– غارات على مواقع في طرابلس بدقة لا نعلم تبعيتها.
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