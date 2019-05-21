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أبرز ما جاء في احاطة غسان سلامة أمام مجلس الأمن اليوم

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

فيما يلي رصد لأبرز تصريحات المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة في إحاطته أمام مجلس الامن اليوم الثلاثاء 21 مايو في الجلسة المفتوحة:

– ليبيا على شفير الانزلاق إلى حرب أهلية.
– آلاف المهاجرين تضرروا جراء الحرب الجارية في طرابلس.
– حرب طرابلس تسببت في تشريد الآلاف من المدنيين.
– الهجوم على طرابلس عرقل جهود السلام بين حفتر والسراج.
– رايات داعش بدأت تظهر في بعض المدن الليبية وهو أمر مقلق.
– هناك أشخاص أصدرت الجنائية بحقهم مذكرة توقيف موجودون في الاشتباكات.
– عدد من الأسلحة المحظورة دخلت في اشتباكات طرابلس.
– علينا محاسبة من يستخدمون النزاع لتحقيق مصالحهم الشخصية.
– البعثة الأممية أنشأت آلية لرصد خطاب الكراهية في ليبيا.
– غارات على مواقع في طرابلس بدقة لا نعلم تبعيتها.

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