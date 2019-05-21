الفراغ الأمني وإنعدام سيادة القانون يهددان عمليات المؤسسة الوطنية للنفط

أعربت المؤسسة الوطنية للنفط عن قلقها البالغ إزاء حالة إنعدام سيادة القانون في ليبيا، الناجمة عن الصراع المستمر، إضافة إلى تأثيرها على عمليات قطاع النفط.

وقالت في بيان استلمت الاقتصادية نسخة عنه ان تحرّيات أمنية هذا الأسبوع كشفت أن مقر شركة شمال أفريقيا للاستكشاف الجيوفيزيائي قد تعرض لسرقة وحدات مختلفة من الآليات والمعدّات الرئيسية واوضحت ان مقر الشركة كان مغلقا منذ تعرّضه للقصف يوم 10 أبريل 2019 معتبرة ان الشركة قد خسرت مقرها بشكل كامل.

واضاف البيان في حادثة اخرى، تم يوم السبت الماضي العثور على شاحنة لإمداد الوقود تنقل 40 ألف لتر من الوقود من مستودع سبها إلى حقل الفيل النفطي، في منطقة جرمة بعد ان تم الاستيلاء عليها من قبل مجهولين كما عُثر على جثة شخص مجهول الهوية داخل الشاحنة.

وقد صرّح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله قائلا: ” إن تواصل الأعمال العدائية يؤدّي إلى عرقلة عمليات المؤسسة، ويعيق قدرتنا على خدمة الشعب الليبي. لقد تسبب الصراع القائم في تضرّر البنية التحتية الرئيسية وتدهور الأوضاع الأمنية، ممّا يفسح المجال أمام العناصر الإجرامية للانتشار.

سوف تتخذ المؤسسة الوطنية للنفط كل التدابير اللازمة للكشف عن هوية مرتكبي هذه الجرائم التي تهدّد قطاع النفط وقدرتنا على المضي قدما في عملياتنا ومقاضاتهم. كما أنه لا بديل للوقف الفوري لإطلاق النار، وإلا فسنواجه المزيد من التصعيد والتدمير”.

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