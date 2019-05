سلامة : يجب على المجتمع الدولي تشجيع إجراء الانتخابات في ليبيا  

أكد المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة ، في طلب إحاطته أمام مجلس الأمن حول الأوضاع في طرابلس، أن منتدى غدامس كان كفيلا بإنهاء الفوضى والعنف في ليبيا.

وأوضح سلامة، أن ليبيا مهددة بحرب أهلية شاملة ما لم يتدخل المجتمع الدولي ، مؤكدا أنه ما من حل عسكري في ليبيا وعلى الواهمين أن يعوا حقيقة ذلك.

وطالب سلامة بتحرك المجتمع الدولي قائلا ، أنه ” دون تحرك فوري ستنزلق ليبيا إلى حرب أهلية تنتهي بتقسيمها”.

ودعا سلامة المجتمع الدولي بتشجيع الليبيين على إجراء الانتخابات في ليبيا وتشجيع الحل السياسي في ليبيا.

