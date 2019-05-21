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سلامة : يجب على المجتمع الدولي تشجيع إجراء الانتخابات في ليبيا  

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

أكد المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة ، في طلب إحاطته أمام مجلس الأمن حول الأوضاع في طرابلس، أن  منتدى غدامس كان كفيلا بإنهاء الفوضى والعنف في ليبيا.

وأوضح سلامة، أن  ليبيا مهددة بحرب أهلية شاملة ما لم يتدخل المجتمع الدولي ، مؤكدا أنه ما من حل عسكري في ليبيا وعلى الواهمين أن يعوا حقيقة ذلك.

وطالب سلامة بتحرك المجتمع الدولي قائلا ، أنه ” دون تحرك فوري ستنزلق ليبيا إلى حرب أهلية تنتهي بتقسيمها”.

ودعا سلامة المجتمع الدولي بتشجيع الليبيين على إجراء الانتخابات في ليبيا وتشجيع الحل السياسي في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليق

  • انت بتفكر بعقلية الخرفان ياسلامة كيف يمكن اجراء الانتخابات فى ظل فوضى السلاح وسيطرة المليشيات على طرابلس ومصراطة فهل يستطبع ابناء طرابلس ومصراطة التعبير عن رايهم بحرية الا اذا كان هناك جيش يحمى ارادة الناخب ولا يتبع اى حزب سياسى كما هو موجود فى دول العالم المحترمة

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