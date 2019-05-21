سلامة: العنف في طرابلس هو بداية لحرب طويلة ودامية على سواحل المتوسط

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، اليوم الثلاثاء، أن “ليبيا على شفا الانزلاق في حرب أهلية والعنف في طرابلس هو بداية لحرب طويلة ودامية على سواحل المتوسط”، موضحا أن “أكثر من 460 شخص قتلوا، وأكثر من 75 ألف شخص أجبروا على مغادرة مدنهم وكلهم من المدنيين”.

القاهرة — سبوتنيك. وحذر سلامة، في كلمة له بمجلس الأمن، من ظهور رايات تنظيم “داعش” (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول) في الجنوب الليبي مرة أخرى بعد اندلاع معارك طرابلس.

وأضاف سلامة، “في جنوب ليبيا نجد أن رايات داعش السوداء بدأت بالظهور مجددا، ومنذ الرابع من نيسان/ أبريل سجلت 4 هجمات لتنظيم داعش في جنوب ليبيا”.

وكان الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أعلن، ليل الرابع من نيسان/ أبريل الماضي، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بـ “الإرهاب” في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج.

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