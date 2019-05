“باشاغا” يجتمع بسفيرة فرنسا لدى ليبيا

اجتمع وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا صباح اليوم الثلاثاء في العاصمة التونسية بالسفيرة الفرنسية لدى ليبيا السيدة بياتريس دوهيلين والوفد المرافق لها، وبحضور القائم بأعمال السفارة الليبية بتونس.

حيث تم خلال الاجتماع الاتفاق على عدة مواضيع أمنية خاصة في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة والدفاع المدني بالإضافة للجرائم الاقتصادية وغسيل الأموال والاستعداد لابرام مذكرات تفاهم أمني بما يخدم البلدين.

وأعربت السفيرة عن شكر الحكومة الفرنسية للحكومة الوفاق الوطني باعتبارها الحكومة الشرعية في ليبيا وتقديم الدعم لها لأنها تمثل الشعب الليبي ككل وهي المنبع الشرعي الرئيسي لابرام الاتفاقيات والقوانين معها.

