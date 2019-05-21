عاجل – طرابلس غسان سلامة لمجلس الأمن: لقد كانت العاصمة الليبية تتمتع بقدر من الأمن المتزايد، كما كان المسار السياسي يمضي قدماً على الرغم من العديد من العقبات.
عن مصدر الخبر
بوابة افريقيا الاخبارية
قد يعجبــــك أيضـــاً
شوارع وأرصفحة تحت تصرّف التجّار… الفضاء العام في ليبيا ملك من؟
تم النشر منذُ دقيقة واحدة
السفارة الإيطالية في ليبيا تسلم بلدي بني وليد 6 سيارات خاصة بالقمامة
تم النشر منذُ دقيقة واحدة
رئيس المجلس الرئاسي يجتمع بوزير الحكم المحلي
تم النشر منذُ دقيقتين
تطورات الأزمة الليبية على طاولة لقاء ” الجهيناوي” و الوزيرة الأولى في النرويج
تم النشر منذُ 49 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
أضف تعليقـك