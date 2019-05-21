اخبار ليبيا الان

عاجل – طرابلس غسان سلامة لمجلس الأمن: لقد كانت العاصمة الليبية تتمتع بقدر من الأمن المتزايد، كما كان المسار السياسي يمضي قدماً على الرغم من العديد من العقبات.

تم النشر منذُ 3 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
عاجل بوابة
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عاجل – طرابلس غسان سلامة لمجلس الأمن: لقد كانت العاصمة الليبية تتمتع بقدر من الأمن المتزايد، كما كان المسار السياسي يمضي قدماً على الرغم من العديد من العقبات.

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك