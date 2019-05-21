دولة رئيس مجلس الوزراء يبحث احتياجات الهلال الأحمر الليبي

قرنادة 21 مايو 2019 (وال)- عقد دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني، اجتماعًا ضم الأمين العام للهلال الأحمر الليبي السيد مرعي الدرسي.

هذا وناقش دولة الرئيس خلال الاجتماع الذي عقده أمس الأثنين بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة، بحضور مدير مكتب دولة الرئيس الخاص السيد الطاهر محمد الطاهر، كافة احتياجات الهلال الأحمر الليبي، وسير عمله ودوره الإنساني في هذا الوقت من عمر البلاد.

ونوه دولة الرئيس لجهود المبذولة التي يقوم بها الهلال الأحمر الليبي، مؤكدًا أنه على استعداد تام لتقديم كافة الاحتياجات له، ليقوم بدوره المُناط بها على أكمل وجه. (وال- قرنادة) ر ت

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