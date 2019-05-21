مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة يُسمي رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية غريان

قرنادة 21 مايو 2019 (وال)- أصدر دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني، قرارًا بتسمية رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية غريان.

هذا وتضمن القرار رقم “291” لسنة 2019 م – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – في مادته الأولى : الموافقة على إدارة بلدية غريان بمجلس تسييري يتم تشكيله على النحو التالي: السيد ميلود علي المرعاش رئيسًا للمجلس التسييري، والأعضاء : السيد عبد الله عزات غنية سالم، ومحمد عبد السلام بوغالية، فوزي محمد الشيباني، البهلول المبروك خليفة الأطرش، محمد سالم عبد الله شتيوي، منصور محمد أمحمد أبورخيص، ويمارسون اختصاصاتهم وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لعمل البلديات. (وال- قرنادة) ر ت

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