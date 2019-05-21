طائرة “أيروترانس” تغير وجهتها بشكل مفاجئ من إسطنبول إلى طرابلس نحو مصراتة

طرابلس-العنوان

غيّرت طائرة شحن تابعة لشركة “أيرو ترانس” المولدوفية للشحن الجوي خط رحلة لها من إسطنبول إلى طرابلس بشكل مفاجئ نحو مصراتة للمرة الثانية على التوالي في أقل من أسبوع بعد رحلة مماثلة يوم 14 مايو الجاري، بحسب صحيفة المرصد الليبية.

ووفقاً للبيانات التي قدمها برنامج ” فلايت رادار 24 “ للملاحة الجوية فقد أقلعت الطائرة من إسطنبول أمس على تمام الساعة 4:20 من عصر الإثنين وحطت في مطار مصراتة الساعة 6:30 من مساء ذات اليوم .

وقبل هبوطها في مصراتة استدارت الطائرة بزاوية 90 درجة عن خطها المبرج لها نحو طرابلس واستبدلته بوجهتها الأخرى ولا يُعرف حتى الآن ما تحمله الطائرة أو سبب جدولتها على أنها متجهة لمعيتيقة بينما تحط في وجهة أخرى.

وأظهرت لقطات فيديو الطائرة وهي من طراز ” بوينغ 747 “ فور هبوطها من ناحية المدرج الشرقي في مطار مصراتة الذي غادرته في وقت متأخر من مساء ذات اليوم دون أن يعلن عن أي حالة طوارئ دفعتها لتغيير المسار ، كما أن البيانات بيّنت قيامها بثلاثة رحلات مشابهة انتهت بها في مصراتة أيام 13 و 14 و 19 مايو الجاري وهي رحلة يوم أمس بينما تظهر البيانات الفورية بأن الوجهة المعلنة هي معيتيقة.

وغالباً ما تسلك الرحلات الرابطة بين طرابلس ومصراتة وإسطنبول طريقاً جوياً متعارف عليه في جنوب المتوسط مروراً بقبرص ثم الأجواء المقابلة لشرق ليبيا ، لكن هذه الطائرة وفي المرتين حلقت من إسطنبول غرباً نحو الأجواء اليونانية ومنها إلى شرق إيطاليا ومن ثم بإنحرافة غير مألوفة نحو الأجواء الليبية.

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