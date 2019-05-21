جدول الرحلات الجوية في مطار بنينا بنغازي اليوم

تواصل “بوابة إفريقيا الإخبارية” تقديم جدول الرحلات الجوية المغادرة والقادمة من والى مطار بنينا بنغازي الدولي اليوم الثلاثاء، علما بأن مواعيد الرحلات هي بالتوقيت المحلي لبنغازي، كما أنها مؤقتة وقابلة للتغيير حسب ظروف التشغيل من قبل شركات الطيران وإدارة المطار.

رحلات المغادرة:

الشركة الناقلة الوجهة الموعد

البراق طرابلس 11:00

الافريقية الكفرة 14:40

الافريقية الاسكندرية 20:15

الليبية الاسكندرية 21:30

الراحلة اسطنبول 00:40

الليبية جدة 02:30

رحلات الوصول:

الشركة الناقلة قادمة من موعد الوصول

الليبية جدة 09:30

الافريقية الكفرة 19:00

البراق طرابلس 18:00

الراحلة تونس 23:30

الليبية الاسكندرية 01:30

الافريقية الاسكندرية 01:45

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