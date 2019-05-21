احتمال سقوط أمطار متفرقة على معظم المناطق

طرابلس-العنوان

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، تأثر مناطق شرق وجنوب ليبيا بطقس متقلب مصحوبًا بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، بينما يبقى معتدلًا على مناطق الشمال الغربي.

وستكون السماء في مناطق رأس إجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة مغطاة جزئيًّا بالسحب، وتتكاثر اليوم على مناطق الجبل الغربي مع احتمال سقوط أمطار متفرقة وتشمل يوم الغد أغلب المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 23 و25 مْ تصل اليوم إلى 30م على أبونجيم.

أما في مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى إمساعد وجالو ومرادة ستكون السماء قليلة السحب تتكاثر تدريجيًّا من يوم الغد على مناطق الخليج، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، وتشمل يوم الخميس أغلب المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية، وتكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الدواخل، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و37 مْ وتكون بين 40 و44م على أجدابيا- جالو والجغبوب.

وفي الجفرة وسبها وغـات وغدامس والحمادة ستكون السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على غات مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة، وتشمل يوم الغد أغلب المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال على غدامس- الحمادة والجفرة وتكون جنوبية غربية على أقصى مناطق الجنوب، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 37 و43 مْ ولا تتجاوز 35م على غدامس والحمادة، وتسجل انخفاضًا يوم الغد.

أما الكفرة والسرير وتازربو ستكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 41 و45م.

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