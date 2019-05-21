الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الثلاثاء

قالت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرتها الجوية اليوم الثلاثاء أن الطقس مازال متقلب على مناطق شرق وجنوب ليبيا مصحوب بارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة بينما يبقى معتدل على مناطق الشمال الغربي .

فعلى مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر اليوم على مناطق الجبل الغربىمع احتمال سقوط امطار متفرقة وتشمل يوم الغد اغلب المناطق والرياح شما لية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً على بعض المناطق ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (20- 25) مْ تصل اليوم إل ى (30)م على أبونجيم

أما على مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى مساعد وجالو ومرادة ستكون السماء قليلة السحب تتكاثر تدريجياَ من يوم الغد على مناطق الخليج مع احتمال سقوط امطار متفرقة وتشمل يوم الخميس اغلب المناطق والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة على المناطق الساحلية وتكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الدواخل ودرجات الحرارة القصوى : تتراوح مابين (30- 37) مْ وتكون مابين (40-44)م على اجدابيا- جالو والجغبوب

وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة ستكون السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على غات مع احتمال بسيط لسقوط امطار خفيفة وتشمل يوم الغد اغلب المناطق والرياح : شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للاتربة والرمال على غدامس- الحمادة والجفرة وتكون جنوبية غربية على اقصى مناطق الجنوب ودرجات الحرارة القصوى : تتراوح مابين (37- 43) مْ ولاتتجاوز (35)م على غدامس والحمادة وتسجل انخفاض يوم الغد

بينما على مناطق الكفرة وتازربو والسرير ستكون السماء صافية الى ظهور بعض السحب العالية والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (41- 45)مْ .

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