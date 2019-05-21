عميد وأعضاء المجلس البلدي الرياينة يؤدون القسم القانوني

أقيمت اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الحكم المحلي بالعاصمة طرابلس مراسم أداء القسم القانوني لعميد المجلس البلدي الرياينة المبروك سالم عبدالله محمد وأعضاء المجلس أمام وزير الحكم المحلي ميلاد عبد الله الطاهر.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي أنه حضر مراسم أداء القسم القانوني مدير إدارة شؤون المحافظات والبلديات صلاح فطح ومدير مكتب الوزير حسين القماطي وعدد من موظفي وزارة الحكم المحلي واللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية.

وأكد وزير الحكم المحلي تقديم كافة الدعم لخدمة البلدية ومواطنيها.

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