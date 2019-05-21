عمليات المنطقة الغربية:حكومة الوفاق هي من قطعت المياه عن طرابلس

نفت مجموعة عمليات المنطقة الغربية ، الأخبار المتداولة بأن القوات المسلحة العربية الليبية ، هي المسؤولة عن قطع المياه عن سكان العاصمة .

جاء ذلك في بيان صادر عن المجموعة تلقت بوابة افريقيا الاخبارية نسخة منه أكدت فيه أن انقطاع المياه عن سكان العاصمة وضواحيها ، يأتي على خلفية تخبط حكومة الوفاق ، بسبب ماوصفه البيان بأعمالها الإجرامية الخارجة عن القانون ، ومما يتداول باحتجاز أحد أبناء الجنوب لديها .

وقال البيان إن هذه ليست المرة الأولى التي يتم قطع المياه عن سكان العاصمة لنفس الأسباب فقد تم قطع المياه لأكثر من مرة في هذه التواريخ التالية 25-نوفمبر 2017 – 4- ديسمبر 2017 26 نوفمبر 2018 – 27 سبتمبر 2018 26 أكتوبر 2018 – 25أبريل 2019 وآخرها كان بتاريخ 19 مايو 2019 الساعة 23:43 .

وأضاف البيان “يحدث ذلك في الوقت الذي تقوم فيه المليشيات الإرهابية صنيعة الإخوان المسلمين بقطع الإمداد عن المدن الواقعة في نطاق القوات المسلحة ، من تموين ومحروقات وسيولة ولم يتطرق أحد إلى الحديث عن هذه الجرائم الإنسانية والتي وضعت حكومة الوفاق غير الشرعية أهالي هذه المناطق فيها من تجويع وعوز لسبب مواقفهم البطولية الداعمة للقوات المسلحة ، ووصلت الحالة بالمليشيات التي أقامت استيقافات للتفتيش وتفريغ سيارات المواطنين من الوقود والخطف على الهوية لكل داعمي القوات المسلحة”

وقال البيان إن الاستخبارات توصلت لمعلومات بأوامر صدرت من حكومة الوفاق ، لمهندسي منظومة التحكم بالنهر الصناعي ، بقفل المياه عن طرابلس.

وأضاف البيان أن الاخوان مستعدون للقيام بأي عمل مهما كان لاستمرار بقاءهم ولعل ما يقومون به بقطع الكهرباء المتواصل والمتكرر بعد أن أدركوا أن نهايتهم قد حانت عل حد تعبير البيان .

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