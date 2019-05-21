الدرناوي.. قيادي متطرف في صفوف الوفاق

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الجيش الليبي بالمنطقة الغربية أن بعض الشخصيات الهاربة إلى العاصمة طرابلس والتي شاركت في القتال مع التشكيلات المسلحة في طرابلس تابعة للتنظيمات الإرهابية.

وأوضح المركز الإعلامي أن من الشخصيات المشاركة سعد عبدالسلام سعد عبدالسلام الطيرة، والمكني أبي الزبير أو أبي الزبير الدرناوي ومن مواليد 1977 ، ومن سكان حي الساحل الشرقي درنة

وبين المركز الإعلامي أن الطير سجين سابق، وقبض عليه من قبل السلطات الأمنية الليبية في مارس 2008 تحت رقم قضية ( 31/2007 ) وأفرج عنه في أغسطس 2009 وتلقي تعويض مالي والتحق بكتيبه ابو سليم في فبراير 2011 وأصبح المسؤول الميداني لدي الكتيبة، بالإضافة إلى عضويه مجلس الشورى لدي الكتيبة والذي يشكل من خمس أعضاء.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن الطيرة أسس مجلس شورى مجاهدي درنة المنحل في ديسمبر 2014 وشارك في المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية ومنها مواجهات ضد تنظيم داعش بعد حدوث الخلاف العقائدي بينهم بمدينة درنة وأصيب في المواجهات ضد تنظيم داعش في محور الساحل الشرقي درنة على مستوي” الفك السفلي ” في 22 سبتمبر 2015 ونقل منها إلى ( مصراته ) ليسافر إلي ( تركيا ) بجواز سفر مزور.

وأشار المركز الإعلامي إلى أنه بعد رجوعه كلف أمرا على سريه قوامها لا تتجاوز 30 متطرف وجلهم من مدينه درنة ومنهم من بنغازي واجدابيا حيث تواجد من ضمن مجموعة إبراهيم الجظران وتواجد في الشاطئ سبها لفتره وانتقل إلى جنوب بني وليد ومنها إلى مصراته ومنها تاجوراء ليعلن عن تواجده حاليا في طرابلس ويشارك في المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية.

ولدى أبي الزبير شقيق يدعى محمد عبدالسلام الطيره والذي قتل في المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية بمعارك بنينا بنغازي في أغسطس 2014 .

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