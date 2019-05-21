الليبية لحقوق الإنسان تستنكر قطع المياه عن طرابلس

أكدت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان أنها بقلق بالغ الأوضاع الإنسانية بمدينة طرابلس، وتستقبل يوميا عن طريق مندوبيها عديد التقارير التي تؤكد على ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان متمثلة في القتل خارج القانون، والاحتجاز القسري، والتعذيب، وتهجير مناطق جنوب طرابلس والعزيزية، وعمليات التدمير والنهب والسرقات للممتلكات العامة والخاصة منذ مطلع أبريل 2019 م” .

وقالت المنظمة في بيان لها إنها”تستنكر قطع مصادر المياه عن العاصمة طرابلس، الذي يؤثر مباشرة علي حياة المدنيين القاطنين في كل بلديات طرابلس الكبرى (من نساء وأطفال وشيوخ ومرضي)مضيفة أن ذلك يعدعملا لا مبرر له، ويعرض حياة الناس للخطر، ويخالف كل القوانين والتشريعات النافذة، ولا يبرره المنطق ولا الأخلاق ، مها كانت الأسباب”.

وطالبت المنظمة “الجهات التي ادعت مسؤوليتها عن قفل مصادر المياه من منظومة النهر الصناعي بجبل الحساونة، إرجاع المياه لما كانت عليه، محملة إياهم المسؤولية كاملة عن حياة المدنيين الذين يعانون مختلف أنواع الانتهاكات، وآخرها قطع مصادر المياه”.

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